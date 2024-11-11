Кремль категорически опроверг сообщения о телефонном разговоре между президентом России Владимиром Путиным и избранным президентом США Дональдом Трампом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 11 ноября заявил, что подобных разговоров не было.

«Не было разговора. Это наиболее наглядный пример качества той информации, которая сейчас публикуется иногда даже в достаточно уважаемых изданиях. Это полностью не соответствует действительности. Это чистая выдумка, это просто ложная информация», — подчеркнул Песков во время брифинга.

Накануне газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Путин и Трамп якобы говорили по телефону 7 ноября и обсуждали ситуацию вокруг российско-украинской войны.

По информации издания, Трамп предостерег Путина от дальнейшей эскалации и напомнил ему о «значительном присутствии американских сил в Европе».

7 ноября, когда, по утверждению WP, состоялся разговор, Владимир Путин принял участие в заседании дискуссионного клуба «Валдай», где поздравил Трампа с победой и выразил готовность к сотрудничеству с новым президентом США.

В ответ Трамп, через прессу, заявил о готовности к переговорам с Путиным и намекнул на их возможное скорое проведение.