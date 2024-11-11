Консервативная оппозиция Германии оказала сильное давление на канцлера Олафа Шольца, требуя провести голосование о доверии уже на следующей неделе, а не в январе, сообщает агентство Reuters.

По его данным, лидер Христианских демократов (ХДС) Фридрих Мерц призвал к срочным выборам 6 ноября, после того как коалиция Шольца из трех партий распалась.

Мерц, чей альянс лидирует в опросах общественного мнения, заявил, что коалиция Шольца с «‎‎Зелеными» и «Свободными демократами» потерпела фиаско. После месяцев ожесточенных разногласий коалиция окончательно распалась 6 ноября, когда Шольц уволил министра финансов Кристиана Линднера и объявил о досрочных выборах в январе.

Шокировавший ход оставляет социал-демократов и «‎‎Зеленых» в положении хрупкого меньшинства: судя по опросам, если бы выборы состоялись уже завтра, первое место с огромным отрывом получили бы консерваторы от ХДС и ХСС. На втором месте — ультраправая «‎Альтернатива для Германии»‎. Социал-демократы Шольца идут на третьем месте, однако для удержания власти канцлеру нужно будет собирать новую коалицию — пока желающих сформировать с ним правительство не было.

Шольц сообщил, что 15 января проведет выборы о доверии правительству, чтобы депутаты могли решить, проводить ли досрочные выборы к марту — более чем за полгода до запланированных выборов в сентябре.

Однако Мерц настоял на том, чтобы голосование о доверии прошло как можно скорее, заявив, что правящей коалиции де-факто больше не существует, и новый парламент должен быть избран уже в январе.

Лидеры партии ХСС и «‎‎Альтернатива для Германии» также потребовали, чтобы Шольц не тянул с голосованием.

Ситуация в Германии ухудшается на фоне экономических трудностей: по итогам прошлого года немецкая экономика оказалась единственной среди всех стран G7, показавшей отрицательный рост.