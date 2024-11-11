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Президент Эрдоган прибыл в Эр-Рияд
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Саудовскую Аравию для участия в срочном совместном саммите ОИС и ЛАГ
Президент Эрдоган прибыл в Эр-Рияд
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган / Others
11 ноября 2024 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Саудовскую Аравию для участия во внеочередном саммите Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Лиги арабских государств (ЛАГ), который пройдет в Эр-Рияде.

В международном аэропорту Король Халид его встретили эмир Эр-Рияда принц Фейсал бин Бандар Аль Сауд, посол Саудовской Аравии в Анкаре Фахад бин Ассад Абульнаср и посол Турции в Эр-Рияде Эмруллах Ишлер.

В составе турецкой делегации — министр энергетики и природных ресурсов Алпарслан Байрактар, главный советник президента по внешней политике и безопасности Акиф Чагатай Кылыч, руководитель отдела коммуникаций Администрации президента Фахреттин Алтун и глава Турецкой Национальной разведывательной организации (MİT) Ибрагим Калын.

Ожидается, что на саммите будут обсуждаться актуальные проблемы региона, включая ситуацию в секторе Газа и меры по прекращению атак.

В ноябре 2023 года в Эр-Рияде прошел первый совместный саммит ЛАГ и ОИС, по итогам которого была создана Контактная группа по сектору Газа с участием Турции, Саудовской Аравии, Египта, Иордании, Катара, Палестины, Индонезии и Нигерии.

Группа работает над урегулированием конфликта и продвижением идеи создания двух государств.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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