Посол Украины в Турции Василий Боднар в интервью агентству «Анадолу» рассказал о важной роли Анкары в российско-украинском конфликте. Он отметил, что Турция стала единственной страной, которой удалось собрать конфликтующие стороны за одним столом переговоров.

«Для нас Турция является лидером региона и важным игроком на международной арене, а также стратегическим партнером, которого мы очень ценим», — заявил Боднар, подчеркивая значимость сотрудничества между двумя странами.

Во время пребывания Боднара в должности было подписано Соглашение о свободной торговле, что дало мощный импульс развитию экономических связей. Началось строительство и открытие предприятия компании Baykar в Украине, что способствовало росту технологического и промышленного потенциала страны.

Украинские компании продолжали поставлять детали турецким оборонным предприятиям, что усилило взаимодействие в сфере авиации и обороны.

«Турция приложила чрезвычайные усилия для установления мира в условиях конфликта, и мы это очень ценим. Хотел бы также подчеркнуть, что до сегодняшнего дня единственной страной, которая смогла собрать конфликтующие стороны за одним столом, была Турция, в том числе путем переговоров. В то же время очень важным шагом было также закрытие турецких проливов для военных кораблей с первых дней конфликта. Таким образом, мы смогли защитить юг Украины, и очень этим дорожим», — отметил Боднар.

Боднар также отметил значительную гуманитарную помощь, оказанную Турцией. С начала конфликта Турция приняла сотни тысяч украинцев, включая сирот, и обеспечила их всем необходимым.

Дипломат также заявил о важности укрепления трехстороннего сотрудничества между Турцией, Украиной и Польшей в таких сферах, как оборона, торговля и образование.

В заключение он поддержал мнение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что мир не должен определяться только пятью странами.

«В мире почти двести стран, и каждая страна заслуживает того, чтобы жить в мире, где закон определяется нормами и справедливостью, а не силой», — подытожил посол Украины.