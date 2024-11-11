ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Ожесточенные бои в Чаде
В Чаде в результате атаки террористической группировки «Боко Харам» и последовавших столкновений погибли 15 военных, десятки ранены
Ожесточенные бои в Чаде
В 2024 году наблюдается всплеск атак со стороны «Боко Харам» и группировки ДАЕШ в районе озера Чад / Фото: Reuters
11 ноября 2024 г.

В Чаде произошла атака террористической группировки «Боко Харам». Она переросла в столкновения между армией и боевиками. По словам генерала Иссаха Ачейха, пресс-секретаря армии, погибли 15 военных. Еще 32 человека ранены. Все пострадавшие эвакуированы в Нджамену для оказания помощи.

Ачейх сообщил, что армия уничтожила 96 боевиков. Он подчеркнул, что в рамках операции «Хасканит», начатой в октябре, продолжаются меры по преследованию боевиков. Ситуация под контролем.

Президент Чада Мухаммед Идрис Деби Итно выразил соболезнования семьям погибших. Он пожелал раненым скорейшего выздоровления. В своем обращении он отметил храбрость военных, которые предотвратили проникновение террористов и героически отразили нападение.

В конце октября «Боко Харам» атаковал военную базу на озере Чад. Тогда погибли около 40 человек. Президент Итно возглавил операцию «Хасканит» и лично отправился в район боевых действий для руководства кампанией.

По данным Associated Press, в 2024 году наблюдается всплеск атак со стороны «Боко Харам» и группировки ДАЕШ в районе озера Чад. Это произошло после периода относительного затишья, достигнутого в 2020 году благодаря успешной операции чадской армии против баз экстремистов.

В конце октября 2024 года боевики «Боко Харам» совершили ночное нападение на военную базу на западе Чада, в результате которого погибли около 40 военных. После этого власти начали операцию против боевиков.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us