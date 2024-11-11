В Чаде произошла атака террористической группировки «Боко Харам». Она переросла в столкновения между армией и боевиками. По словам генерала Иссаха Ачейха, пресс-секретаря армии, погибли 15 военных. Еще 32 человека ранены. Все пострадавшие эвакуированы в Нджамену для оказания помощи.

Ачейх сообщил, что армия уничтожила 96 боевиков. Он подчеркнул, что в рамках операции «Хасканит», начатой в октябре, продолжаются меры по преследованию боевиков. Ситуация под контролем.

Президент Чада Мухаммед Идрис Деби Итно выразил соболезнования семьям погибших. Он пожелал раненым скорейшего выздоровления. В своем обращении он отметил храбрость военных, которые предотвратили проникновение террористов и героически отразили нападение.

В конце октября «Боко Харам» атаковал военную базу на озере Чад. Тогда погибли около 40 человек. Президент Итно возглавил операцию «Хасканит» и лично отправился в район боевых действий для руководства кампанией.

По данным Associated Press, в 2024 году наблюдается всплеск атак со стороны «Боко Харам» и группировки ДАЕШ в районе озера Чад. Это произошло после периода относительного затишья, достигнутого в 2020 году благодаря успешной операции чадской армии против баз экстремистов.

В конце октября 2024 года боевики «Боко Харам» совершили ночное нападение на военную базу на западе Чада, в результате которого погибли около 40 военных. После этого власти начали операцию против боевиков.