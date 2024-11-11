ПОЛИТИКА
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Политическая турбулентность в Японии
Сигэру Исиба вновь избран премьер-министром Японии, но новое правительство столкнется с вызовами из-за отсутствия большинства в парламенте
Политическая турбулентность в Японии
Сигэру Исиба / Фото: Reuters
11 ноября 2024 г.

Глава Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии Сигэру Исиба вновь избран премьер-министром страны. В ходе голосования во втором туре в ключевой нижней палате парламента, обладающей решающим голосом при назначении главы правительства, Исиба набрал более половины голосов — 221 голос.

Его соперник, лидер Конституционно-демократической партии Ёсихико Нода, получил 160 голосов. Всего было подано 381 действительный голос.

В течение дня Исиба планирует сформировать новое правительство, которое станет уже вторым за время его пребывания у власти. Состав кабмина останется почти неизменным, за исключением должностей министров, не переизбравшихся на выборах 27 октября.

Так, на пост министра юстиции назначат Кэйсукэ Судзуки, а министром сельского хозяйства станет Таку Это. Должность министра инфраструктуры и транспорта, которую традиционно занимает представитель партии «Комэйто», займет Хиромаса Накано.

Позже состав правительства будет утвержден императором Нарухито.

Новое правительство Исибы будет правительством меньшинства. По итогам досрочных выборов коалиция ЛДП и «Комэйто» утратила контроль над большинством мест в парламенте. Ни одна из малых партий не выразила готовности присоединиться к коалиции в ходе консультаций перед сессией парламента.

Это означает, что ЛДП столкнется с трудностями при принятии своих инициатив и будет вынуждена вступать в переговоры с оппозиционными партиями для продвижения законодательных предложений.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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