Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с речью на чрезвычайном совместном саммите Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств, посвященном ситуации в Газе и на других палестинских территориях.

Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что из-за массовых убийств, совершаемых Израилем, погибло 50 тыс. палестинцев, из которых 70% — дети и женщины.

Турецкий лидер подчеркнул, что Израиль препятствует доставке гуманитарной помощи в Газу, задерживая отправленные грузы на территории Египта.

«Турция уже отправила более 84 тыс. тонн помощи и готова увеличить эти поставки, как только ограничения будут сняты», — заявил он.

Президент Турции также выразил разочарование слабой реакцией со стороны мусульманских государств и призвал к решительным действиям.

«Недостаточная реакция привела к тому, что ситуация достигла нынешней точки. Мы готовы поддержать любые конкретные и реалистичные предложения, чтобы заставить правительство Нетаньяху ощутить цену за оккупацию палестинских земель», — отметил он.

Кроме того, президент Эрдоган призвал страны активно присоединяться к делу, инициированному Южно-Африканской Республикой против Израиля в Международном суде. По его словам, только совместные действия могут изменить сложившуюся ситуацию и защитить права палестинского народа.