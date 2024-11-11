ПОЛИТИКА
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Британский блогер про двойные стандарты УЕФА на примере израильских болельщиков
Британский блогер Крис Кунцлер раскритиковал УЕФА за его двойные стандарты и безнаказанность для израильских футбольных болельщиков, которые устрсоили погромы в Амстердаме. Сетевая знаменитость предположил, какими бы были действия УЕФА, если бы российские футбольные фанаты устроили подобный погром в любом европейском городе.
Британский блогер про двойные стандарты УЕФА на примере израильских болельщиков / Others
11 ноября 2024 г.
Истории
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