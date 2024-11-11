ТУРЦИЯ
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Турция опровергла слухи о торговле с Израилем
Центр по борьбе с дезинформацией заявил о полном прекращении экспортно-импортных операций с Израилем с начала мая 2024 года
Турция опровергла слухи о торговле с Израилем
Управление коммуникаций Администрации президента Турции / Фото: AA / Others
11 ноября 2024 г.

Центр по борьбе с дезинформацией Турции при Администрации президента Турции (DMM) официально опроверг появившиеся в СМИ и социальных сетях утверждения о продолжающейся торговле между Турцией и Израилем.

По данным ведомства, со 2 мая 2024 года Турция полностью прекратила все экспортно-импортные операции с Израилем по всем категориям товаров. «После этой даты не было зарегистрировано ни одной таможенной декларации на экспорт или импорт в Израиль», — подчеркивается в сообщении.

DMM также опроверг утверждения о том, что данные Турецкого статистического института (TÜİK) якобы показывают продолжающуюся торговлю по коду внешней торговли Израиля (624). В ведомстве пояснили, что упомянутые данные относятся к периоду до мая 2024 года, после чего торговые операции с Израилем полностью прекратились.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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