Центр по борьбе с дезинформацией Турции при Администрации президента Турции (DMM) официально опроверг появившиеся в СМИ и социальных сетях утверждения о продолжающейся торговле между Турцией и Израилем.

По данным ведомства, со 2 мая 2024 года Турция полностью прекратила все экспортно-импортные операции с Израилем по всем категориям товаров. «После этой даты не было зарегистрировано ни одной таможенной декларации на экспорт или импорт в Израиль», — подчеркивается в сообщении.

DMM также опроверг утверждения о том, что данные Турецкого статистического института (TÜİK) якобы показывают продолжающуюся торговлю по коду внешней торговли Израиля (624). В ведомстве пояснили, что упомянутые данные относятся к периоду до мая 2024 года, после чего торговые операции с Израилем полностью прекратились.