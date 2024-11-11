В населенном пункте Старые Терны разрушена дамба Кураховского водохранилища, что привело к подъему уровня воды в реке Волчьей на один метр. По данным «Новостей Донбасса», в прибрежных селах Богатырь, Алексеевка, Андреевка и Константинополь подтоплений пока не зафиксировано.

Событие произошло на фоне активизации российских войск вокруг Курахово. По данным украинского аналитического проекта DeepState, российские силы усилили штурмы с севера, юга и востока города, пытаясь взять под контроль трассу Н15 Запорожье-Донецк, где наблюдается особенно сложная ситуация. На севере основные бои идут за населенный пункт Сонцовка. Российские войы также предпринимают попытки закрепиться на восточных окраинах Курахово.

Пресс-офицер 46-й бригады ДШВ подтвердил, что российская армия вплотную подошла к городу и совершает рейды на технике, однако Курахово остается под полным контролем Сил обороны Украины.

Аналитики предупреждают, что без должного контроля над флангами и адекватного развертывания прибывающих подкреплений «потеря контроля над Курахово остается вопросом времени».

«Враг продолжает реализацию своего масштабного плана окутывания города, заходя с флангов. С юга движение осуществляется по дирекции Ясная Поляна-Максимовка-Трудовое, где с постоянным давлением и потерями, но «кацапы» [уничижительное прозвище в отношении русских среди украинцев – ред.] имеют продвижение», — сообщают аналитики.

Аналитики предупреждают о неблагоприятной обстановке в районе населенных пунктов Антоновка - Катериновка - Елизаветовка и отмечают, что без решения проблемы с флангами ситуация «может превратиться в очередную катастрофу».