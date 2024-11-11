ТУРЦИЯ
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Президент Эрдоган встретился с принцем Саудовской Аравии
На полях саммита ОИС в Эр-Рияде лидеры обсудили ситуацию в Палестине и инициативу по эмбарго против Израиля
Президент Эрдоган встретился с принцем Саудовской Аравии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман / Others
11 ноября 2024 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом в Эр-Рияде во время саммита Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Как сообщили в Управлении коммуникаций Администрации президента Турции, на встрече обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Саудовской Аравией, а также региональные и глобальные вопросы. Эрдоган подчеркнул важность единства мусульманских стран для прекращения израильских атак на Палестину и Ливан.

Турецкий лидер сообщил о начале инициативы по введению оружейного эмбарго против Израиля через ООН и заявил, что усилия по расширению поддержки этой инициативы будут продолжены. Он также отметил важность решений и шагов ОИС для прекращения израильской агрессии.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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