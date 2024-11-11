Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом в Эр-Рияде во время саммита Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Как сообщили в Управлении коммуникаций Администрации президента Турции, на встрече обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Саудовской Аравией, а также региональные и глобальные вопросы. Эрдоган подчеркнул важность единства мусульманских стран для прекращения израильских атак на Палестину и Ливан.

Турецкий лидер сообщил о начале инициативы по введению оружейного эмбарго против Израиля через ООН и заявил, что усилия по расширению поддержки этой инициативы будут продолжены. Он также отметил важность решений и шагов ОИС для прекращения израильской агрессии.