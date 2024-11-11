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Пезешкиан нигде не появился
Президент Ирана Масуд Пезешкиан не принимает участие в арабо-исламском саммите в Эр-Рияде и климатической конференции COP29 в Баку
Пезешкиан нигде не появился
Масуд Пезешкиан / Фото: Reuters / Others
11 ноября 2024 г.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан отказался от участия во внеочередном арабо-исламском саммите в Эр-Рияде и климатической конференции COP29 в Баку. Об этом сообщили иранские СМИ.

По информации государственного агентства IRNA, Пезешкиан пропустил саммит в Саудовской Аравии «из-за плотного графика». В телефонном разговоре с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом Пезешкиан заявил, что вместо него на саммит в Эр-Рияд прибудет первый вице-президент Мохаммад Реза Ареф.

Он выразил надежду, что «благодаря мудрости наследного принца саммит принесет конкретные результаты, направленные на прекращение преступлений сионистского режима (Израиля) в Газе и Ливане».

Бин Салман назвал текущее положение саудовско-иранских отношений «исторически переломным моментом» и выразил надежду на их дальнейшее укрепление.

Что касается COP29, полуофициальное агентство Fars призвало президента пропустить саммит по трем причинам: возможное участие в мероприятии Израиля, напряженность в отношениях с Азербайджаном после карабахской войны и экономические последствия климатических требований ООН, которые могут привести к потерям в $52 млрд.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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