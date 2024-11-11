ПОЛИТИКА
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Трамп выбрал ярую сторонницу Израиля послом США в ООН
Избранный президент США назначил конгрессвумен Элиз Стефаник представителем в ООН. Она известна как жесткий критик самой организации и последовательная защитница Израиля
Трамп выбрал ярую сторонницу Израиля послом США в ООН
Элиз Стефаник / Фото: Reuters / Others
11 ноября 2024 г.

Избранный президент США Дональд Трамп начал формировать свою администрацию. В понедельник он объявил о назначении конгрессвумен Элиз Стефаник послом в ООН, охарактеризовав ее как «невероятно сильного, жесткого и умного борца за интересы Америки прежде всего».

Выбор Стефаник сигнализирует о более жестком курсе США в отношении ООН. Она неоднократно критиковала международную организацию, особенно за позицию по Израилю. В прошлом месяце Стефаник заявила, что администрации Байдена следует рассмотреть вопрос о «полном пересмотре» финансирования ООН, если Палестинская администрация продолжит добиваться исключения Израиля из организации.

Стефаник, глава республиканской фракции в Палате представителей, долгие годы была одной из самых преданных сторонниц Трампа в Конгрессе. Ее активное участие в слушаниях по импичменту 2019 года сделало ее, по словам самого Трампа, «республиканской звездой». После поражения Трампа на выборах 2020 года она отказалась признать победу Джо Байдена и поддержала заявления о фальсификациях.

Стефаник подтвердила свое согласие занять этот пост в заявлении для New York Post, отметив, что «глубоко польщена» и готова продвигать политику Трампа «мир через силу».

Трамп также объявил о назначении бывшего главу иммиграционно-таможенной службы Томаса Хомана на должность руководителя пограничной службы. В отличие от должности Стефаник, этот пост не требует утверждения Сенатом.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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