Российская платежная система «Мир» успешно интегрировалась с иранской системой Shetab, что позволит владельцам иранских карт снимать деньги в России.

«С реализацией этого проекта мы делаем большой шаг в направлении дедолларизации и упрощения взаиморасчетов между двумя странами», — указал на важность этого шага для стран глава иранского Центробанка Мохаммад Реза Фарзин.

Пресс-секретарь иранского ЦБ Мостафа Гамари Вафа продемонстрировал работу системы, опубликовав видео снятия наличных с иранской карты через NFC-технологию в российском банкомате.

Проект будет реализован в три этапа. Первый этап интеграции позволит владельцам карт национальной платежной системы Ирана Shetab использовать их в банкоматах российских банков.

На втором этапе россияне смогут пользоваться своими картами в Иране. Содержание третьего этапа пока не раскрывается. Полноценный запуск иранской платежной системы в России запланирован на конец 2024 года.

Переговоры об интеграции платежных систем двух стран ведутся с 2022 года. Летом на форуме БРИКС Иран предложил распространить этот опыт на все страны объединения.