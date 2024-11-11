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Российский «Мир» породнился с иранским Shetab
Иранские банковские карты начали принимать в России. К концу 2024 года россияне смогут пользоваться своими картами «Мир» в Иране
Российский «Мир» породнился с иранским Shetab
Российская платежная система «Мир» / Фото: Reuters / Others
11 ноября 2024 г.

Российская платежная система «Мир» успешно интегрировалась с иранской системой Shetab, что позволит владельцам иранских карт снимать деньги в России.

«С реализацией этого проекта мы делаем большой шаг в направлении дедолларизации и упрощения взаиморасчетов между двумя странами», — указал на важность этого шага для стран глава иранского Центробанка Мохаммад Реза Фарзин.

Пресс-секретарь иранского ЦБ Мостафа Гамари Вафа продемонстрировал работу системы, опубликовав видео снятия наличных с иранской карты через NFC-технологию в российском банкомате.

Проект будет реализован в три этапа. Первый этап интеграции позволит владельцам карт национальной платежной системы Ирана Shetab использовать их в банкоматах российских банков.

На втором этапе россияне смогут пользоваться своими картами в Иране. Содержание третьего этапа пока не раскрывается. Полноценный запуск иранской платежной системы в России запланирован на конец 2024 года.

Переговоры об интеграции платежных систем двух стран ведутся с 2022 года. Летом на форуме БРИКС Иран предложил распространить этот опыт на все страны объединения.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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