Израильские войска в понедельник ввели танки в западную часть лагеря беженцев Нусейрат, начав новое наступление в центральной части сектора Газа. По данным палестинских медиков, с воскресенья вечером в результате израильских ударов погибли не менее 30 человек.

«Некоторые люди не смогли уйти и остались в ловушке в своих домах, умоляя позволить им выйти, в то время как другие бежали с тем, что смогли унести», — рассказал Reuters 25-летний Заик Мохаммад, живущий в километре от зоны боев.

В госпитале «Аль-Авда» в Нусейрате сообщили о 20 погибших в результате серии воздушных и наземных ударов, один из которых пришелся по палаточному лагерю. Еще четверо погибли при авиаударе по городу Бейт-Лахия на севере эксклава.

Израильские войска, ведущие боевые действия 14-й месяц, сконцентрировали силы на севере и в центре Газы, заявляя о намерении не допустить перегруппировки бойцов палестинского движения ХАМАС. Десятки тысяч палестинцев вынуждены покинуть свои дома, что вызывает опасения об их возможном невозвращении.

В выходные Катар объявил о приостановке посреднических усилий по достижению перемирия до тех пор, пока Израиль и ХАМАС не проявят большую готовность к соглашению.

Израиль продолжает разрушительное наступление в секторе Газа, начатое после атаки ХАМАС в прошлом году, несмотря на резолюцию Совета Безопасности ООН, требующую немедленного прекращения огня.

По данным местных органов здравоохранения, с начала конфликта погибли более 43 600 человек, в основном женщины и дети, около 103 000 получили ранения.

Кроме того, против Израиля в Международном суде ООН рассматривается дело о геноциде за его действия в секторе Газа.