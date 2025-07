Избранный президент США Дональд Трамп собирается выдвинуть сенатора от Флориды Марко Рубио на пост государственного секретаря, сообщают The New York Times, The Wall Street Journal и Financial Times со ссылкой на источники.

Хотя Трамп еще рассматривает других кандидатов, по словам источников, он склонен остановиться на Рубио, которого ранее даже рассматривал в качестве вице-президента.

Марко Рубио, сенатор с 2010 года, известен своей жесткой позицией по вопросам Китая, Ирана, Венесуэлы и Кубы. Он также выступает за давление на Украину с целью переговоров с Россией, считая, что «война зашла в тупик и восстановление Украины займет столетие».

По данным тех же СМИ, Трамп предложит члену палаты представителей Майку Уолтцу стать советником по национальной безопасности. Уолтц, сторонник Трампа, известен своей жесткой позицией по вопросам миграции, Китая и Украины. Он заявлял, что «время открытых чеков для Украины закончилось» и что США должны остановить Россию, «пока она не втянула в войну НАТО».

Как отмечают журналисты, Трамп быстро формирует свою будущую команду. В понедельник он объявил о назначении конгрессвумен Элиз Стефаник послом в ООН, охарактеризовав ее как «невероятно сильного, жесткого и умного борца за интересы Америки прежде всего».

Выбор Стефаник сигнализирует о более жестком курсе США в отношении ООН. Она неоднократно критиковала международную организацию, особенно за позицию по Израилю. В прошлом месяце Стефаник заявила, что администрации Байдена следует рассмотреть вопрос о «полном пересмотре» финансирования ООН, если Палестинская администрация продолжит добиваться исключения Израиля из организации.

Должности госсекретаря и советника по нацбезопасности сейчас занимают Энтони Блинкен и Джейк Салливан, назначенные президентом Джо Байденом в 2021 году.