В Абхазии протесты, начавшиеся в понедельник с требования освободить задержанных активистов, привели к блокированию республиканской трассы и перекрытию дорог вокруг столицы. Оппозиция также выступает против ратификации соглашения с Россией об инвестиционных проектах, которое, по мнению ее представителей, «дает российским олигархам неограниченные льготы и доступ к ресурсам Абхазии».

Лидер оппозиционной организации «Абхазское народное движение» Адгур Ардзинба заявил, что целью протестов является предотвращение ратификации соглашения и освобождение задержанных.

Секретарь Совбеза Абхазии Рауль Лолуа подчеркнул, что блокирование дорог на протяжении длительного времени представляет собой угрозу национальной безопасности.

«Граждане не могут свободно перемещаться по республике. Это вопрос национальной безопасности», — заявил он, добавив, что ситуация в республике ухудшается.

Глава МВД Абхазии Роберт Киут сообщил, что сторонники оппозиции заблокировали республиканскую трассу и перекрыли тракторами дороги в Сухумском и Гульрипшском районах.

Местные СМИ сообщают, что протестующие временно разблокировали мост через реку Кодор на границе Очамчирского и Гульрипшского районов после встречи с депутатом Бесланом Эмркхба и главой администрации Очамчирского района Бесланом Багвава.

Власти пообещали освободить задержанных активистов, и движение на мосту было восстановлено, однако остальные дороги, ведущие в Сухум, остаются заблокированными.

Протесты начались после того, как 30 октября Россия и Абхазия подписали в Москве соглашение, дающее российским компаниям возможность реализации инвестиционных проектов в республике.