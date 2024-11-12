В понедельник Израиль заявил, что выполнил основную часть условий, предъявленных Соединенными Штатами для улучшения гуманитарных условий в Газе, однако некоторые пункты все еще находятся на стадии обсуждения. Крайний срок выполнения требований наступает уже во вторник, и в случае несоблюдения этих условий США могут ограничить поставку военной помощи Израилю.

Израильский чиновник сообщил, что основные гуманитарные меры приняты, включая открытие дополнительного контрольно-пропускного пункта и расширение въезда гуманитарных грузов. Однако Израиль отказался допустить от 50 до 100 коммерческих грузовиков в день, ссылаясь на то, что ХАМАС якобы контролирует предпринимателей в секторе. Также не были сняты ограничения на въезд закрытых контейнеров.

Согласно письму Госдепартамента от 13 октября, Израиль получил 30 дней на выполнение ряда условий для улучшения гуманитарной ситуации в Газе. На прошлой неделе Госдепартамент США подтвердил, что Израиль предпринял меры для расширения доступа помощи в эксклав, но гуманитарная ситуация остается сложной.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар сообщил о встрече с послом США, выразив уверенность в достижении взаимопонимания. По словам израильского чиновника, были приняты меры по усилению охраны гуманитарных грузов и увеличению гуманитарной зоны.

Однако на фоне продолжающегося военного наступления Израиля на севере Газы комитет экспертов по продовольственной безопасности предупредил о риске голода в регионе.

Израиль категорически отверг эти обвинения, заверив, что якобы предпринимает усилия для обеспечения нужд гражданского населения.

Представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд подчеркнула, что Вашингтон следит за действиями Израиля, чтобы не допустить «политику голода» в северной части эксклава.