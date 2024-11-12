Не менее 10 палестинцев погибли в результате израильской атаки по «безопасной зоне»

В результате атаки израильским БПЛА по палатке в районе Аль-Маваси города Хан-Юнус погибли не менее 10 палестинцев. Ранее израильская армия объявила этот район «безопасной зоной» и насильственно переселила туда сотни тысяч человек. Израильская армия не делала никаких заявлений по поводу удара.