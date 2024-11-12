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Не менее 10 палестинцев погибли в результате израильской атаки по «безопасной зоне»
В результате атаки израильским БПЛА по палатке в районе Аль-Маваси города Хан-Юнус погибли не менее 10 палестинцев. Ранее израильская армия объявила этот район «безопасной зоной» и насильственно переселила туда сотни тысяч человек. Израильская армия не делала никаких заявлений по поводу удара.
Не менее 10 палестинцев погибли в результате израильской атаки по «безопасной зоне» / Others
12 ноября 2024 г.
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