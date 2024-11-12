Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск за несколько дней после выборов стал влиятельной фигурой в окружении Дональда Трампа, сообщает ABC News. После подведения итогов Маск проводил почти каждый день в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго.

На семейной фотографии Трампа, сделанной в ночь выборов, Маск присутствовал рядом с избранным президентом. Кроме того, его видели на обеде с Меланией Трамп, а также играющим в гольф с семьей Трампа.

Источники издания утверждают, что влияние Маска распространяется далеко за пределы неформальных встреч. Он оказывает влияние на кадровые решения и участвует в телефонных переговорах Трампа с мировыми лидерами.

Журналисты также сообщают, что Маск высказал обеспокоенность по поводу назначения Элиз Стефаник послом в ООН, считая, что потеря ее места в палате представителей может быть рискованной. Кроме того, он поддержал Рика Скотта в борьбе за лидерство среди республиканцев в сенате.

Как пишет Axios, Зеленский одним из первых поздравил Трампа с победой и провел с ним телефонный разговор, в котором участвовал Маск.

Во время предвыборной кампании Маск потратил не менее 119 млн долларов на поддержку Трампа и активно использовал свой аккаунт в соцсети X для продвижения республиканских идей.