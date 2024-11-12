На сентябрьской встрече в Нью-Йорке президент Украины Владимир Зеленский представил свой план победы на тот момент еще кандидату в президенты США Дональду Трампу. По данным Financial Times, республиканца заинтересовали два пункта из представленного документа: предложения по совместному использованию природных ресурсов Украины и замене части американских войск в Европе украинскими силами после окончания войны. Второе предложение было разработано при участии сенатора-республиканца Линдси Грэма.

Отдельно украинский бизнес обсуждает с правительством возможность предоставления Трампу полномочий по «инвестиционному скринингу», что позволит ему влиять на то, кто может вести бизнес в стране. «Кто угодно, кроме Китая», — так описал эту идею один из участников планирования.

Председатель комитета по иностранным делам украинского парламента Александр Мережко отметил: «Трамп хочет быть победителем, а не проигравшим. Чтобы стать победителем, ему нужно показать Путину его место».

Киев также рассматривает замену посла в Вашингтоне Оксаны Маркаровой после того, как спикер Палаты представителей Майк Джонсон потребовал ее отставки. Бывшему министру иностранных дел Дмитрию Кулебе предлагали эту должность, но он отказался.

В то же время западные официальные лица опасаются, что Россия может использовать свое преимущество на поле боя для получения уступок от Трампа. «Все работает сейчас в пользу Путина. Он может просто решить продолжать, если не получит того, чего хочет», — заявил изданию бывший высокопоставленный кремлевский чиновник.

Россия с осторожным оптимизмом воспринимает готовность Трампа к переговорам, но опасается, что он может продолжить жесткую политику в отношении Москвы, заявил бывший кремлевский чиновник. «Все будет зависеть от того, кого он назначит для ведения переговоров. В прошлый раз и Трамп, и Путин хотели договориться, но у них не было нужных людей на ключевых постах, — отметил бывший чиновник. — Вполне возможно, что все пойдет насмарку».

Руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, ранее участвовавший в неофициальных переговорах с окружением Трампа, заявил, что избранный президент США имеет мандат на нормализацию отношений с Москвой. «Это может — и слово «может» здесь ключевое — открыть возможности для диалога между Россией и США, поскольку мы считаем, что Трамп и его команда имеют репутацию прагматичных и рассудительных людей, — сказал Дмитриев. — Любой диалог лучше, чем его отсутствие».

Однако предполагаемая близость Трампа к России может обернуться против него внутри страны. «То, что мы видели от Трампа в первый срок, было поведением человека, который пытался уйти от обвинений в том, что он является марионеткой России. Он не сопротивлялся этим обвинениям, — отметил источник, знакомый с подготовкой предложений Зеленского для Трампа. Теперь, если он начнет сопротивляться этому, у нас будут большие проблемы».