Европарламент настаивает на более решительных мерах против российского «теневого флота» — сети танкеров, уклоняющихся от западных санкций и рискующих вызвать серьезную экологическую катастрофу в водах ЕС. Новый проект резолюции включает запрет на проход российских танкеров через Ла-Манш — канал между Францией и Великобританией.

ЕС уже запретил импорт российской нефти, но «‎‎теневой флот», перевозящий около 80% морской нефти России, продолжает свою деятельность. По данным Европарламента, транспортировкой российской нефти без контроля со стороны Запада занимаются до 600 танкеров. Именно против этих судов и будут направлены будущие санкции.

Ранее газета The New York Times сообщила, что США проявляют осторожность в вопросе санкций, опасаясь, что удар по «‎теневому флоту»‎ России может привести к росту мировых цен на нефть и негативно повлиять на президентские выборы в США. Однако теперь, когда выборы уже миновали, Вашингтон готов поддержать более жесткие меры против российской нефти, отмечает издание.

В начале сентября Дания ввела запрет на заход в свои порты 27 российских судов, ранее подпавших под санкции ЕС.

Кроме того, европейские законодатели настаивают на усилении спутникового наблюдения за танкерами и введении более строгих требований, включая подтверждение страховки. Резолюция также направлена на обеспечение готовности ЕС к потенциальным разливам нефти в водах Евросоюза.

В прошлом месяце издание Politico сообщило, что российские танкеры стали причиной многочисленных разливов нефти, в том числе в европейских водах. Это вызывает тревогу по поводу будущих экологических угроз.

Хотя роль Европарламента в принятии санкций носит консультативный характер, резолюция свидетельствует о растущей поддержке мер в рамках следующего пакета санкций ЕС. Голосование по резолюции пройдет уже на этой неделе.