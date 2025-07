Президент РФ Владимир Путин рассчитывает вернуть под контроль России территории в Курской области, занятые украинскими военными, до инаугурации Дональда Трампа, запланированной на 20 января 2025 года. Как сообщает британская газета The Telegraph, западные дипломаты считают, что Путин стремится вернуть территорию в Курской области, которую ВСУ заняли в ходе наступления в августе, чтобы обеспечить России более сильную позицию на возможных мирных переговорах.

Издание также указывает, что численность развернутых в регионе войск составляет около 50 тыс. человек, включая северокорейских военных, аналогично оценке, ранее опубликованной The New York Times. В августе The New York Times, ссылаясь на американских чиновников, отмечала, что России потребуется минимум 50 тыс. военных для вытеснения украинских сил с занятых территорий Курской области.

По данным британской военной разведки, Россия усилит использование беспилотников-камикадзе против украинских позиций. Предполагается, что новые площадки для запуска дронов могут быть развернуты вдоль границы для увеличения интенсивности атак.

Украинские аналитики, как сообщает The Telegraph, также считают, что власти РФ могут использовать наступление в Курской области как повод для наращивания наступательных действий и продвижения в соседнюю Сумскую область Украины.

Согласно информации издания, на первую половину октября Россия вернула под свой контроль около половины территории, занятой украинскими силами в августе.

Некоторые американские военные аналитики сомневаются в целесообразности украинской операции в Курской области, поскольку она расширила линию фронта и создала дополнительные трудности для Киева.

Однако генерал Александр Сырский заявил, что эта операция привлекла значительные российские силы в Курскую область, что ослабило давление на ключевые форпосты на востоке, где Россия продвигается с наибольшими успехами с 2022 года.