На втором арабо-исламском саммите в Эр-Рияде лидеры более 50 стран мира, включая Турцию, договорились создать совместный координационный механизм для защиты прав палестинцев во всем мире. Это беспрецедентный альянс: Лига арабских государств (ЛАГ), Организация исламского сотрудничества (ОИС) и Африканский союз объединили позиции, чтобы выступить единым фронтом в поддержку Палестины.

Генеральный секретарь ЛАГ Ахмед Абуль Гейт осудил действия Израиля, заявив, что Тель-Авив «подрывает все усилия по установлению прочного мира». В качестве важного шага участники саммита призвали заморозить членство Израиля в ООН, включив это в документ из 36 пунктов, в котором содержится призыв к Совету Безопасности ООН. Страны также потребовали от Израиля прекратить военные операции в Газе и Ливане и перестать мешать созданию палестинского государства.

«Мир не может закрывать глаза» на насилие со стороны Израиля, подчеркнул Абуль Гейт.

На пресс-конференции Абуль Гейт подчеркнул: это первый случай в истории, когда три международные организации договорились о создании совместного механизма поддержки Палестины. Детали координации будут обсуждаться на будущих встречах с высокопоставленными представителями Лиги арабских государств, ОИС и Африканского союза.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман также выступил на саммите, осудив действия Израиля в Газе и Ливане как «резню». Он призвал Израиль «воздержаться от любых дальнейших актов агрессии» и призвал страны всего мира признать государственность Палестины.

В итоговом заявлении лидеры осудили действия Израиля как «геноцид» и «этническую чистку», особенно в северной части Газы. Они вновь заявили о своей поддержке создания единого палестинского государства, включающего Западный берег, сектор Газа и Восточный Иерусалим.

Турция в начале ноября запустила международную инициативу с призывом к ООН ввести международное эмбарго на поставки оружия Израилю. Страны ЛАГ, ОИС и Африканского союза — всего более 52 государств — уже поддержали этот документ.