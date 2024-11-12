С 9 декабря Нидерланды введут пограничный контроль на всех сухопутных переходах с соседними странами ЕС, входящими в зону Шенгена, а также на некоторых рейсах из шенгенской зоны. Эта мера, рассчитанная на шесть месяцев, была анонсирована Министерством миграции и следует примеру Германии, которая недавно ввела аналогичный контроль. Инициативу выдвинула правящая правая коалиция, возглавляемая партией PVV Гирта Вилдерса — ярого противника незаконной миграции, а также исламофоба и националиста.

Погранконтроль на нидерландских границах фактически уничтожит свободу передвижения, гарантируемую шенгенским соглашением. Потому решение правительства вызвало жаркие споры среди представителей торговли и бизнеса.

Критики утверждают, что новые меры могут затруднить поток товаров и нанести ущерб экономике страны, которая в значительной степени зависит от открытых границ. Организации, такие как Transport en Logistiek Nederland и VNO-NCW, предупреждают, что усиленный контроль приведет к увеличению времени ожидания и нарушит важную роль Нидерландов как транзитного узла для европейских товаров.

Согласно правилам Шенгена, паспортный контроль должен быть временной мерой (максимум полгода). Хотя Евросоюз обычно не приветствует долгосрочные внутренние ограничения, отдельные страны периодически вводят такие меры — по соображениям национальной безопасности или миграционным проблемам. Первой этот шаг предприняла 10 сентября Германия: коалиция канцлера Шольца решила показать, что может бороться с незаконной миграцией. Страна ввела паспортный контроль на всех границах, а также на всех рейсах из стран ЕС.

И немецкие, и голландские власти утверждают, что ужесточение погранконтроля необходимо для эффективного управления миграцией, но, учитывая региональные экономические и торговые интересы, остается вопрос: поможет ли это решить миграционные проблемы или вызовет более серьезные экономические последствия?