Израильский ультраправый министр финансов Бецалель Смотрич заявил, что в 2025 году Тель-Авив полностью аннексирует оккупированный Западный берег. Он призвал премьер-министра Биньямина Нетаньяху ликвидировать Палестинскую администрацию. На встрече своей ультраправой фракции он поручил министерству финансов подготовить инфраструктуру для возможного «‎распространения суверенитета‎» на Западный берег.

Смотрич также добавил, что будет настаивать на поддержке этого шага со стороны администрации Трампа. Министр, ответственный за координацию незаконных израильских поселений на Западном берегу в рамках коалиционного соглашения с Нетаньяху, выразил надежду, что новая администрация США даст Израилю захватить все палестинские территории и расширить поселения.

Тем временем министр иностранных дел Гидеон Саар заявил, что позиция по вопросу аннексии Западного берега пока не определена. Он уточнил: вопрос об аннексии может быть поднят в переговорах с будущей администрацией США уже в январе, после инаугурации Трампа. По его словам, такие обсуждения уже шли во время первого срока республиканца с 2016 по 2020 годы.

Представитель президента Палестины Махмуда Аббаса Набиль Абу Рудейне осудил заявления Смотрича, назвав их подтверждением намерения израильского правительства нарушить международное право и аннексировать Западный берег. Рудейне подчеркнул: на Тель-Авив ложится полная ответственность за последствия этой политики, а США, по его мнению, ответственны за поддержку Израиля.

Смотрич много лет выступает за аннексию всех территорий, на которых палестинцы хотят создать свое государство. С первых дней израильского вторжения в Газу он призывает к оккупации сектора, напоминая, что с 1980 по 2005 годы в эксклаве существовали десятки незаконных израильских поселений.

Западный берег был захвачен Израилем в 1967 году. Палестинцы видят эту территорию ядром своего будущего государства со столицей в Восточном Иерусалиме. США традиционно поддерживают решение о двух государствах, призывая Израиль избегать расширения поселений. Однако при Трампе политика может кардинально измениться.