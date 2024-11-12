Израильский ультраправый министр финансов Бецалель Смотрич заявил, что в 2025 году Тель-Авив полностью аннексирует оккупированный Западный берег. Он призвал премьер-министра Биньямина Нетаньяху ликвидировать Палестинскую администрацию. На встрече своей ультраправой фракции он поручил министерству финансов подготовить инфраструктуру для возможного «распространения суверенитета» на Западный берег.
Смотрич также добавил, что будет настаивать на поддержке этого шага со стороны администрации Трампа. Министр, ответственный за координацию незаконных израильских поселений на Западном берегу в рамках коалиционного соглашения с Нетаньяху, выразил надежду, что новая администрация США даст Израилю захватить все палестинские территории и расширить поселения.
Тем временем министр иностранных дел Гидеон Саар заявил, что позиция по вопросу аннексии Западного берега пока не определена. Он уточнил: вопрос об аннексии может быть поднят в переговорах с будущей администрацией США уже в январе, после инаугурации Трампа. По его словам, такие обсуждения уже шли во время первого срока республиканца с 2016 по 2020 годы.
Представитель президента Палестины Махмуда Аббаса Набиль Абу Рудейне осудил заявления Смотрича, назвав их подтверждением намерения израильского правительства нарушить международное право и аннексировать Западный берег. Рудейне подчеркнул: на Тель-Авив ложится полная ответственность за последствия этой политики, а США, по его мнению, ответственны за поддержку Израиля.
Смотрич много лет выступает за аннексию всех территорий, на которых палестинцы хотят создать свое государство. С первых дней израильского вторжения в Газу он призывает к оккупации сектора, напоминая, что с 1980 по 2005 годы в эксклаве существовали десятки незаконных израильских поселений.
Западный берег был захвачен Израилем в 1967 году. Палестинцы видят эту территорию ядром своего будущего государства со столицей в Восточном Иерусалиме. США традиционно поддерживают решение о двух государствах, призывая Израиль избегать расширения поселений. Однако при Трампе политика может кардинально измениться.