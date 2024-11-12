ТУРЦИЯ
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Президент Эрдоган провел встречу с лидером Британии
На полях климатического саммита COP29 в Баку президент Турции обсудил с премьером Великобритании Киром Стармером двусторонние отношения
Президент Эрдоган провел встречу с лидером Британии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с премьером Великобритании Киром Стармером / Others
12 ноября 2024 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял премьер-министра Великобритании Кира Стармера в рамках 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Баку.

Как сообщили в Управлении коммуникаций Администрации президента, в ходе встречи стороны обсудили двусторонние отношения между Турцией и Великобританией, а также региональные и глобальные вопросы. Эрдоган заявил о намерении продолжать усилия по развитию отношений между двумя странами и увеличению объема торговли.

Президент Турции также отметил, что его страна продолжает прилагать усилия по прекращению конфликтов в регионе, особенно в Украине, Палестине и Ливане.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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