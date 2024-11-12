Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил о готовности предоставить пострадавшим от войны палестинским детям и женщинам бесплатное лечение в клиниках Узбекистана. Об этом он сообщил 11 ноября, выступая на внеочередном арабо-исламском саммите в Эр-Рияде, где он осудил разрушение социальной инфраструктуры в Палестине и призвал к международной поддержке мирного населения.

«Невозможно спокойно, без боли смотреть, как уничтожаются объекты социальной инфраструктуры, школы, больницы, мечети, целые города, миллионы представителей мирного населения лишаются крова, вынуждены страдать от голода и болезней. Хуже всего, и мы тому свидетели, что в отношении этой трагедии на международной арене используются двойные стандарты. Это резко повышает вероятность эскалации, представляет серьезную угрозу международной безопасности», — отметил Мирзиёев.

Президент Узбекистана призвал к усилению роли ООН и Совета безопасности в решении войны в Газе, а также к расширению гуманитарной помощи Палестине и Ливану для предотвращения катастрофического кризиса. Он предложил вынести вопросы помощи палестинскому народу на следующий саммит «Арабские государства Персидского залива – Центральная Азия», который пройдет в Самарканде.

Узбекский лидер также подчеркнул важность обеспечения неприкосновенности мечети Аль-Акса и других значимых объектов Иерусалима.

Саммит, посвященный палестинскому вопросу и стабилизации в Ливане, собрал лидеров свыше 50 стран Ближнего Востока, Африки и Центральной Азии.

По итогам саммита было подписано заявление с рядом требований, включая призыв к Израилю уйти с оккупированных палестинских территорий и возвращение к границам 1967 года.