Гражданин Саудовской Аравии погиб в результате израильских ударов по Ливану в минувшие выходные, сообщает ливанская франкоязычная газета L'Orient-Le Jour. Омран Карим, выходец из шиитской семьи из города Эль-Катиф на восточном побережье Саудовской Аравии, стал первым подданным королевства, погибшим в ходе продолжающегося конфликта между «Хезболлой» и Израилем.

По данным издания, Карим работал стоматологом в южном пригороде Бейрута Дахия. Он являлся сыном Ахмада Ибрагима аль-Мугассила, известного как «Абу Омран», который считается руководителем саудовского крыла «Хезболлы» и предполагаемым организатором бомбардировок башен Хобар в 1996 году, унесших жизни 19 американских военнослужащих.

В 2001 году Госдепартамент США внес аль-Мугассила в список террористов, а ФБР включило его в список самых разыскиваемых террористов. В 2015 году он был арестован саудовскими спецслужбами в Бейруте и экстрадирован в королевство.

По данным ливанского издания, в 2016 году Карим публично хвалил свою мать за то, что она была замужем за человеком, «разыскиваемым домом Саудов, ЦРУ и Интерполом» и находившимся «в камере смертников».

Хотя нет подтвержденной информации об активном участии иностранных добровольцев в рядах «Хезболлы» во время конфликта с Израилем, тысячи преимущественно шиитских бойцов выразили готовность присоединиться к группировке. Руководство «Хезболлы» заявило, что не принимает эти предложения, ссылаясь на достаточное количество собственных бойцов.

По данным Министерства здравоохранения Ливана, в результате израильских ударов по стране погибли более 3186 человек и более 14078 получили ранения.