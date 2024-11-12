ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Сын саудовского лидера «Хезболлы» погиб в Ливане
Омран Карим, сын предполагаемого лидера «Хезболлы» в Саудовской Аравии, стал первым погибшим подданным королевства в конфликте
Сын саудовского лидера «Хезболлы» погиб в Ливане
Скорбящие у тел жертв израильского удара по Дейр-Канун-Рас-эль-Айну / Фото: Reuters / Others
12 ноября 2024 г.

Гражданин Саудовской Аравии погиб в результате израильских ударов по Ливану в минувшие выходные, сообщает ливанская франкоязычная газета L'Orient-Le Jour. Омран Карим, выходец из шиитской семьи из города Эль-Катиф на восточном побережье Саудовской Аравии, стал первым подданным королевства, погибшим в ходе продолжающегося конфликта между «Хезболлой» и Израилем.

По данным издания, Карим работал стоматологом в южном пригороде Бейрута Дахия. Он являлся сыном Ахмада Ибрагима аль-Мугассила, известного как «Абу Омран», который считается руководителем саудовского крыла «Хезболлы» и предполагаемым организатором бомбардировок башен Хобар в 1996 году, унесших жизни 19 американских военнослужащих.

В 2001 году Госдепартамент США внес аль-Мугассила в список террористов, а ФБР включило его в список самых разыскиваемых террористов. В 2015 году он был арестован саудовскими спецслужбами в Бейруте и экстрадирован в королевство.

По данным ливанского издания, в 2016 году Карим публично хвалил свою мать за то, что она была замужем за человеком, «разыскиваемым домом Саудов, ЦРУ и Интерполом» и находившимся «в камере смертников».

Хотя нет подтвержденной информации об активном участии иностранных добровольцев в рядах «Хезболлы» во время конфликта с Израилем, тысячи преимущественно шиитских бойцов выразили готовность присоединиться к группировке. Руководство «Хезболлы» заявило, что не принимает эти предложения, ссылаясь на достаточное количество собственных бойцов.

По данным Министерства здравоохранения Ливана, в результате израильских ударов по стране погибли более 3186 человек и более 14078 получили ранения.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us