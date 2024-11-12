11 ноября в Варшаве прошел массовый националистический марш, посвященный Дню независимости Польши, в котором приняли участие более 90 тыс. человек. Полиция сообщила о задержании 75 человек за то, что они несли с собой фейерверки и опасные предметы, такие как ножи, телескопические дубинки и кастеты.

Марш проходил под лозунгами «Сила Великой Польши — это мы» и «Польша — католическая, а не светская». Среди более тревожных лозунгов был «Белая страна для белых людей», который перекликался с идеями экстремистской идеологии и расовой чистоты. Подобные лозунги уже стали частью ежегодной традиции празднования независимости Польши, при этом полиция никак не пресекает появление подобных лозунгов.

Еще ни один марш ультранационалистов в Польше не обходился без задержаний. В 2020 году насилие обострилось, и полиции пришлось открыть огонь, когда участники марша прорвали оцепление и стали бросать фейерверки в сотрудников службы безопасности. Пострадали несколько десятков человек.

Марш, организуемый с 2017 года радикальными националистическими группами, такими как «Молодежь всей Польши», «Национальное движение» и «Национальный радикальный лагерь» (ONR), с годами стал более масштабным, привлекая правых участников со всей Европы.

В 2017 году в марше приняли участие около 60 тыс. человек, многие из которых демонстрировали ксенофобские лозунги и скандировали антисемитские и антимусульманские лозунги. В частности, многие требовали запретить въезд мигрантов и беженцев из мусульманских стран.

Марш независимости 11 ноября стал первым после прихода к власти в конце прошлого года нового, более либерального правительства. На многих транспарантах была выражена оппозиция правительству, и на марше присутствовало больше, чем обычно, представителей национально-консервативной партии «Право и справедливость» (PiS), главной оппозиционной силы Польши. Среди них был экс-премьер страны, лидер PiS Ярослав Качиньский, который принял участие в марше во второй раз.