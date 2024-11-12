Канцлер Олаф Шольц планировал провести контролируемый выход из политического тупика: 7 ноября развалилась правящая коалиция ФРГ, на январь назначено голосование о вотуме доверия правительству, а в марте, как ожидалось, должны пройти парламентские выборы.

Однако оппозиция и даже бывшие соратники Шольца — партия «Зеленых‎»‎ — потребовали ускориться и провести голосование о доверии правительству уже 13 ноября. Однако 11 ноября канцлер отказался выполнять требования оппозиционных партий.

Представитель правительства Штеффен Хебештрайт подтвердил, что оппозиция, особенно ХДС, настаивала на немедленном голосовании, требуя от Шольца прояснить его намерения относительно досрочных выборов.

Первоначально Шольц планировал провести вотум доверия 15 января. Однако под растущим давлением общественности он выразил готовность провести голосование до Рождества (25 декабря). Он призвал все парламентские фракции обсудить возможные даты выборов. ХДС, однако, отверг идею о переносе голосования, настаивая на быстром решении уже в ноябре.

«Шольц не должен терять время на дальнейшие задержки, а должен незамедлительно объявить о вотуме доверия», — заявил депутат Торстен Фрай (ХДС).

Но значит ли новый виток выборов конец политической карьеры Шольца? Вовсе нет. Более того, у него снова есть все шансы получить кресло канцлера. Социал-демократы (СДПГ) планируют вновь выдвинуть Шольца кандидатом в канцлеры в конце января или начале февраля, хотя точная дата остается неясной. Однако не все в партии согласны с этим выбором: некоторые считают, что министр обороны Борис Писториус, который пользуется высокой популярностью в опросах, может быть лучшим кандидатом.

Писториус, однако, отверг канцлерские амбиции, подтвердив свою приверженность остаться на нынешнем посту.

На фоне тупиковой ситуации с бюджетом правительства и растущей вероятности досрочных выборов оппозиционные партии считают, что задержка Шольца — это попытка добиться политических успехов перед голосованием.