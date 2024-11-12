Министр обороны Германии Борис Писториус предупредил: если Украина не сможет вернуть оккупированные территории и останется за пределами НАТО, она рискует стать «постоянным источником конфликта в Европе».

Выступая на конференции, организованной Süddeutsche Zeitung, Писториус подчеркнул, что такой сценарий должен быть в поле зрения всех стран, особенно новой администрации США.

Писториус выразил сомнения относительно недавнего обещания Дональда Трампа положить конец конфликту в Украине в течение 24 часов. На вопрос, может ли Трамп заключить сделку с президентом России Владимиром Путиным, которая поставит под угрозу интересы Украины и Европы, Писториус ответил: «Да, есть такой риск, но я надеюсь, что этого не произойдет».

Несмотря на опасения, Писториус преуменьшил вероятность немедленного нападения России на НАТО, если Трамп займет пост президента. Он отметил, что в настоящее время у Москвы «другие приоритеты» и что внешнеполитический подход Трампа остается непредсказуемым, однако вряд ли США позволят России напасть на страны альянса.

Во время первого президентского срока Трампа (2017–2021) отношения между США и Германией были натянутыми, во многом из-за его требований к странам-членам НАТО увеличить расходы на оборону. При республиканце ФРГ тратила на оружие менее 2% ВВП.

В 2020 году Трамп объявил о планах сократить военное присутствие США в Германии наполовину, критикуя Берлин за недостаточное финансирование НАТО.

В этом году несколько европейских стран, включая Германию, Польшу и Нидерланды, выразили обеспокоенность возможной эскалацией напряженности в отношениях с Россией. Хотя президент РФ Владимир Путин последовательно заявлял, что Москва не заинтересована в конфликте с НАТО, утверждая, что такой сценарий подтолкнет человечество к грани ядерной войны и всемирной катастрофы.