Спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил о разработке нового законопроекта, согласно которому «иностранные агенты» будут обязаны получать доходы от своей деятельности на специальный рублевый счет. Эти средства можно будет снять только лично на территории России, исключив возможность вывода за рубеж. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Володин пояснил, что мера коснется всех доходов, включая средства, полученные от интеллектуальной деятельности и брендов. Законопроект предполагает обязательное открытие специального счета, на который будут зачисляться доходы от творческой деятельности «иностранных агентов».

«Деньги будут лежать на счету, ждать, когда они приедут. Также мы изучаем возможность распространить эту норму на тех, кто уехал из России и высказывается оскорбительно по отношению к стране и участникам СВО (военная компания России против Украины — прим. ред.), при этом получая средства от сдачи в аренду и продажи своего имущества на территории РФ», – добавил спикер Госдумы.

Ранее, в марте 2024 года, президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий размещение рекламы на ресурсах «иностранных агентов», с наказанием за нарушения до двух лет лишения свободы. Володин, один из авторов этого закона, сообщил, что более 200 российских компаний и физических лиц размещали рекламу на ресурсах «иностранных агентов» в 2023 году.

По данным Роскомнадзора, в 2023 году бюджеты на рекламу у «иностранных агентов» в рунете превысили 130 млн рублей. Еще почти 600 млн рублей было потрачено на продвижение в запрещенной в России соцсети Instagram, принадлежащей компании Meta, чья деятельность в РФ признана «экстремистской».