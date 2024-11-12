ТУРЦИЯ
1 МИН ЧТЕНИЯ
Турция: «Цель Израиля — захват палестинских территорий»
МИД Турции выступил с резким заявлением в ответ на высказывания израильских чиновников об аннексии Западного берега
Турция: «Цель Израиля — захват палестинских территорий»
МИД Турции / Others
12 ноября 2024 г.

Турция решительно осуждает заявления некоторых израильских должностных лиц о планах аннексии оккупированного Западного берега реки Иордан, говорится в заявлении Министерства иностранных дел Турции.

По мнению Анкары, подобные заявления, игнорирующие международное право и решение о создании двух государств, свидетельствуют об истинных намерениях Израиля. «Это доказательство того, что конечная цель Израиля — захват палестинских территорий», — подчеркивается в заявлении.

МИД Турции также отметил, что «безнаказанность политики геноцида и оккупации, проводимой Израилем против палестинцев, только придает смелости Нетаньяху и его сторонникам».

В завершение турецкое внешнеполитическое ведомство призвало Совет Безопасности ООН и международное сообщество «занять твердую позицию против незаконной политики Израиля».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us