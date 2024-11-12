Турция решительно осуждает заявления некоторых израильских должностных лиц о планах аннексии оккупированного Западного берега реки Иордан, говорится в заявлении Министерства иностранных дел Турции.

По мнению Анкары, подобные заявления, игнорирующие международное право и решение о создании двух государств, свидетельствуют об истинных намерениях Израиля. «Это доказательство того, что конечная цель Израиля — захват палестинских территорий», — подчеркивается в заявлении.

МИД Турции также отметил, что «безнаказанность политики геноцида и оккупации, проводимой Израилем против палестинцев, только придает смелости Нетаньяху и его сторонникам».

В завершение турецкое внешнеполитическое ведомство призвало Совет Безопасности ООН и международное сообщество «занять твердую позицию против незаконной политики Израиля».