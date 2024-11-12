В Лондоне студенты Школы востоковедения вышли на митинг в поддержку спецдокладчика ООН по Палестине

В Лондоне студенты Школы востоковедения и африканистики (SOAS) провели митинг в поддержку Франчески Альбанезе, спецдокладчика ООН по Палестине, в ответ на ее травлю со стороны произраильских сторонников. Они параллельно собрались на акцию «против антисемитизма». В своем заявлении перед протестом Еврейское сообщество Школы востоковедения и африканистики выразило поддержку и солидарность с Альбанезе, чья работа «проливает свет на жестокость, с которой сталкиваются палестинцы в условиях израильского апартеида».