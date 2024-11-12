Досрочные выборы в немецкий Бундестаг пройдут 23 февраля следующего года, сообщает телерадиокомпания ARD. Такое решение поддержали фракции правящей СДПГ и оппозиционного блока ХДС/ХСС, с согласия Свободной демократической партии (СвДП). Ранее канцлер Олаф Шольц анонсировал возможный роспуск Бундестага в январе и проведение выборов в марте.

После выборов предполагается создание новой правительственной коалиции и избрание нового канцлера. По мнению наблюдателей, коалиция между СДПГ и ХДС/ХСС является наиболее вероятным исходом, а лидером Германии, вероятно, станет глава ХДС Фридрих Мерц.

Решение о роспуске парламента должен утвердить президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Это произойдет, если Олаф Шольц вынесет вопрос о доверии на голосование 16 декабря и потерпит поражение. Данный шаг откроет путь к новым выборам.

Кризис в правительстве начался с отставки министра финансов Кристиана Линднера, после чего правящая коалиция фактически распалась. До выборов управление перейдет к правительству меньшинства, так как большинство министров от СвДП уже покинули свои посты.

Лидер ХДС Фридрих Мерц призвал Шольца как можно скорее поставить вопрос о доверии и был готов к голосованию еще в ноябре. Однако канцлер предпочел подождать, чтобы успеть утвердить ряд законопроектов, принятых прежним правительством, и дать социал-демократам время для подготовки к выборам.