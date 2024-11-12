ПОЛИТИКА
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Трамп привел крипторынок к рекорду
Капитализация мирового криптовалютного рынка во вторник установила новый исторический максимум, превысив отметку в три триллиона долларов
Трамп привел крипторынок к рекорду
Дональд Трамп / Фото: Reuters
12 ноября 2024 г.

Во вторник совокупная капитализация криптовалютного рынка достигла рекордных трех триллионов долларов. Этот показатель стал новым историческим максимумом, согласно информации от платформы CoinMarketCap. По данным CoinGecko, к ночи рынок оценивался уже в 3,1 трлн долларов, превысив предыдущий рекорд, установленный в ноябре 2021 года, когда суммарная стоимость цифровых активов составляла 2,86 трлн долларов.

Биткоин — ведущая криптовалюта также установил новый рекорд, превысив отметку в 89 тыс. долларов. На его долю приходится около 58% всей капитализации криптовалютного рынка, что подчеркивает его доминирующее положение среди цифровых активов.

Аналитики связывают стремительный рост рынка с недавней победой Дональда Трампа на выборах в США. В своей избирательной кампании Трамп открыто поддерживал криптовалютный рынок и заявлял, что стремится сделать США «криптостолицей мира», а также обещал создать государственный резерв биткоинов.

Сообщается, что Эрик Трамп, сын избранного президента, станет основным спикером на предстоящей конференции по биткоину в Абу-Даби. Эту информацию подтвердили организаторы мероприятия в интервью агентству Reuters.

Кроме того, по информации Reuters, криптовалютная индустрия вложила около 119 млн долларов в поддержку кандидатов в Конгресс, которые выступают за развитие рынка криптовалют. Большинство из этих кандидатов смогли одержать победу на выборах.

Активным сторонником криптовалют является и предприниматель Илон Маск, который публично поддерживал Трампа и финансировал его предвыборную кампанию.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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