Тайвань мог поставить Украине значительную партию зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Hawk, о чем ходили слухи еще с 2023 года. Предположительно, Украина могла получить до 15 батарей Hawk, каждая из которых содержит не менее шести пусковых установок, способных выпускать по три ракеты, пишет Forbes со ссылкой на бывшего высокопоставленного сотрудника Пентагона Тони Ху, отвечавшего за китайское и тайваньское направления.

Согласно источникам издания, эти системы теперь могут составлять около трети украинской противовоздушной обороны. На момент начала войны в феврале 2022 года у Украины имелись примерно 50 батарей ПВО, в основном советских моделей, включая С-300. Позднее часть этих комплексов была заменена на более современные западные системы, пишет Forbes.

Несмотря на солидный возраст (почти 70 лет), Hawk остается актуальной системой: он прост в использовании, мобилен и легко модернизируется. Кроме того, его ракеты совместимы с системой NASAMS, уже использующейся ВСУ.

Летом 2023 года США обсуждали с Тайванем возможность приобретения свыше десяти батарей Hawk, чтобы поддержать украинскую ПВО, учитывая сокращение запасов ракет для комплексов С-300 и «Бук». Тайвань начал вывод Hawk из эксплуатации в 2015 году в пользу других систем.

В ноябре Пентагон объявил о новом пакете помощи Украине на $425 млн, включающем боеприпасы для NASAMS, HIMARS, комплексов Stinger, артиллерийские снаряды, а также противотанковые ракеты TOW и Javelin, средства борьбы с дронами, бронетехнику и медицинское оборудование.