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Что сделает Трамп в первый день президентства?
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Что сделает Трамп в первый день президентства?
Фото: Reuters / Others
12 ноября 2024 г.

В первый день на посту Дональд Трамп собирается подписать серию указов для ужесточения контроля за иммиграцией и отмены ряда программ предыдущей администрации, обеспечивавших легальный въезд мигрантов в США.

Как сообщают источники агентства Reuters, среди первоочередных мер — расширение полномочий иммиграционных служб, чтобы они могли задерживать и депортировать мигрантов без криминального прошлого. Параллельно планируется возобновление строительства стены на границе с Мексикой, а также привлечение национальной гвардии для усиления пограничной охраны.

Ожидается, что Трамп отменит программы, которые позволяли сотням тысяч мигрантов легально пересекать границу США и получать разрешения на работу. Источники также сообщают, что людям с истекшим сроком временного статуса предложат покинуть страну добровольно, с возможностью подать на новый въезд в будущем без санкций.

Среди новых указов — расширение так называемых мер «внутреннего контроля», позволяющих задерживать и депортировать мигрантов, находящихся в стране без легального статуса. Планы включают отмену прежних положений администрации Байдена, которые фокусировались на депортации лиц с серьезным криминальным прошлым. Теперь приоритет будет также на лицах, которые исчерпали легальные способы остаться в США, включая тех, чьи депортации уже были одобрены судом.

Трамп также рассматривает возможность привлечения военной авиации и других правительственных ресурсов для транспортировки депортируемых. Предполагается, что депортации коснутся, в том числе, иностранных студентов, подозреваемых в связях с пропалестинскими «радикальными» группами, нарушающих условия их виз.

Также обсуждается восстановление программы «Оставайся в Мексике», согласно которой соискатели убежища из стран, отличных от Мексики, должны ожидать решения своих дел по въезду в США, находясь в Мексике.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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