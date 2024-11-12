Два чиновника из предыдущей администрации Дональда Трампа предупредили высокопоставленных израильских министров о том, что избранный президент-республиканец может не поддержать аннексию Израилем Западного берега реки Иордан во время своего второго срока. Об этом сообщает израильское издание The Times of Israel со ссылкой на трех источников, знакомых с ситуацией.

В ходе встреч с несколькими высокопоставленными израильскими министрами бывшие советники Трампа не исключили того, что 47-й президент США поддержит этот шаг, однако добавили, что это не следует рассматривать как «предрешенность». Об этом сказал один израильский чиновник на условиях анонимности.

Второй израильский чиновник отметил, что аннексия может спровоцировать серьезное сопротивление со стороны союзников США в Персидском заливе, таких как Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, на которых Трамп может опереться для решения более важных для Соединенных Штатов внешнеполитических целей, таких как борьба с Ираном и конкуренция с Китаем.

Напомним, в 2020 году Трамп представил «мирный план», предусматривающий аннексию Израилем всех своих незаконных поселений на территории Палестины, но инициатива была отложена в обмен на согласие Объединенных Арабских Эмиратов нормализовать отношения с еврейским государством.

Обязательство, которое США взяли на себя перед ОАЭ по блокированию израильской аннексии, истекает в конце 2024 года.