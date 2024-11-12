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Эмине Эрдоган встретилась с генсеком ООН в Баку
Эмине Эрдоган провела встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем на полях климатического саммита в Баку
Эмине Эрдоган встретилась с генсеком ООН в Баку
Эмине Эрдоган провела встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем на полях климатического саммита в Баку / Others
12 ноября 2024 г.

Супруга президента Турции Эмине Эрдоган провела встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем на полях конференции по климату COP29.

В рамках беседы основное внимание уделялось борьбе с изменением климата и вопросам охраны окружающей среды, а также реализации проекта «Ноль отходов», который был инициирован первой леди Турции.

Эмине Эрдоган, возглавляющая Консультативный совет высоких представителей ООН по вопросам нулевых отходов, встретилась с Гутерришем в «голубой зоне» конференции COP29.

Во время встречи Эрдоган рассказала о деятельности совета и представила отчет о прогрессе, достигнутом в рамках проекта «Ноль отходов», который ставит цель минимизировать отходы и снизить нагрузку на окружающую среду.

На встрече Эмине Эрдоган сопровождали министр окружающей среды и градостроительства Турции Мурат Курум и глава фонда «Ноль отходов» Самед Агырбаш.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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