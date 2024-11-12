12 ноября 2024 г.
ПОЛИТИКА
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В непризнанной «Абхазии» начались беспорядки. При чем тут Россия?
Жители непризнанной «Абхазии» перекрыли движение на мостах, ведущих в Сухуми, где ночью были массовые беспорядки и столкновения с силовиками. Оппозиция требует отставки главы псевдогосударства Аслана Бжании и освобождения арестованных накануне оппозиционных активистов. С чего все началось и имеет ли Россия отношение к беспорядкам?
В непризнанной «Абхазии» начались беспорядки. При чем тут Россия? / Others
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