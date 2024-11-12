В непризнанной «Абхазии» начались беспорядки. При чем тут Россия?

Жители непризнанной «Абхазии» перекрыли движение на мостах, ведущих в Сухуми, где ночью были массовые беспорядки и столкновения с силовиками. Оппозиция требует отставки главы псевдогосударства Аслана Бжании и освобождения арестованных накануне оппозиционных активистов. С чего все началось и имеет ли Россия отношение к беспорядкам?