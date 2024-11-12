Государственный прокурор Израиля отклонил просьбу премьер-министра Биньямина Нетаньяху отложить дачу показаний в суде по делу о коррупции, сообщают израильские СМИ. В понедельник израильский премьер попросил суд отложить дачу показаний примерно на 80 дней, сославшись на то, что он занят текущими конфликтами в Газе и Ливане.

Однако государственная прокуратура сообщила окружному суду Иерусалима, что она не согласна с просьбой Нетаньяху отложить его выступление. Прокуратура утверждает, что суд предоставил Нетаньяху достаточно времени для подготовки к даче показаний. По данным газеты Haaretz, суд обсудит просьбу Нетаньяху и вынесет окончательное решение в среду.

Нетаньяху предъявлены обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Однако израильский премьер отрицает любые правонарушения. Нетаньяху должен дать показания в суде 2 декабря.

Первое заседание суда по делу о коррупции Нетаньяху состоялось 24 мая 2020 года. Согласно израильскому законодательству, судебный процесс не требует отставки Нетаньяху со своего поста, если только Верховный суд не вынесет обвинительный приговор, на принятие которого может уйти несколько месяцев.