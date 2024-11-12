Европейские законодатели участвуют в демонстрациях против результатов выборов в Грузии

Депутаты парламентов Финляндии, Швеции, Франции, Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Германии приняли участие в оппозиционной акции протеста против результатов парламентских выборов в Грузии, которые состоялись 26 октября и на которых победила правящая партия «Грузинская мечта». Участники демонстрации «Мы — Европа», организованной вечером перед зданием парламента, несли флаги Грузии и Европейского союза (ЕС) и скандировали антиправительственные лозунги.