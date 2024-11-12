ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Европейские законодатели участвуют в демонстрациях против результатов выборов в Грузии
Депутаты парламентов Финляндии, Швеции, Франции, Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Германии приняли участие в оппозиционной акции протеста против результатов парламентских выборов в Грузии, которые состоялись 26 октября и на которых победила правящая партия «Грузинская мечта». Участники демонстрации «Мы — Европа», организованной вечером перед зданием парламента, несли флаги Грузии и Европейского союза (ЕС) и скандировали антиправительственные лозунги.
Европейские законодатели участвуют в демонстрациях против результатов выборов в Грузии / Others
12 ноября 2024 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us