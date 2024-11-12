Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон допустил, что Великобритании придется развернуть свои войска в Украине, если США сократят поддержку Киева после возвращения Дональда Трампа в Белый дом. По словам Джонсона, в случае сокращения американской помощи украинская армия может утратить позиции, а РФ укрепит свои силы на востоке Европы. Это, как заявил Джонсон, станет «серьезной угрозой для Европы», которая потребует от Великобритании и других стран НАТО увеличения военного присутствия для защиты восточных рубежей альянса.

Трамп, неоднократно обещавший немедленное завершение войны, заявил, что одной из первых его задач станут переговоры о мире между Украиной и Россией. Однако это может привести к уступкам со стороны Украины, что, по мнению критиков, усилит позиции Путина и подорвет безопасность стран, граничащих с Россией. «Если Украина потерпит поражение, это скажется на безопасности всей Европы, в том числе Балтийского региона», — предупредил Джонсон в эфире GB News.

Министерство обороны Великобритании ранее обсуждало возможность отправки британских военных в Украину для проведения обучения украинских солдат, однако пока избегает подобных шагов. На данный момент в Украине находится небольшая группа британских медиков, оказывающих помощь и обучающих украинских военнослужащих.

Министр обороны Джон Хили выразил уверенность, что США продолжат поддержку Украины и при новой администрации. По его словам, американские обязательства в рамках НАТО останутся столь же твердыми, что и прежде.