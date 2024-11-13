Президент США Дональд Трамп назначил Илона Маска и бывшего кандидата в президенты от Республиканской партии Вивека Рамасвами на руководящие роли в новом департаменте, целью которого станет оптимизация работы федерального правительства США. Новый орган, названный Департаментом эффективности государственного управления (DOGE), будет функционировать вне структуры традиционных госорганов, что позволит избежать необходимости утверждения в Сенате. Ожидается, что Маск и Рамасвами, возглавляющие DOGE, сосредоточатся на сокращении бюрократии и государственных расходов.

В своем заявлении Трамп подчеркнул, что Маск и Рамасвами помогут «убрать лишние правила, сократить ненужные расходы и реформировать федеральные агентства», добавив, что работа DOGE должна завершиться к 4 июля 2026 года — в 250-летний юбилей принятия Декларации независимости.

Назначение Маска, который поддержал предвыборную кампанию Трампа крупными пожертвованиями, открывает перед миллиардером еще больше возможностей. Эксперты считают, что новая роль Маска не только укрепит его влияние на правительство, но и положительно скажется на его компаниях, таких как Tesla, SpaceX и X. Аналитик Wedbush Securities Дэниел Айвс отметил, что для Маска это «шаг века», который усилит его влияние на федеральные агентства.

На прошлой неделе Маск публично пообещал «максимальную прозрачность» в работе DOGE и заявил, что все действия департамента будут публиковаться в интернете. Он добавил, что также будет создана «доска позора» для самых абсурдных государственных расходов, что, по его словам, будет одновременно и «печально, и забавно».

Когда Маск и Трамп выступали на митинге в Нью-Йорке, миллиардер заявил, что федеральный бюджет можно сократить как минимум на 2 трлн долларов, подчеркнув, что «деньги налогоплательщиков расходуются впустую». Он пообещал, что новый департамент сосредоточится на сокращении вмешательства государства в жизнь граждан.

Новый департамент, аббревиатура которого совпадает с названием криптовалюты DOGE, активно продвигаемой Маском, уже вызвал волну интереса на крипторынке. Курс Dogecoin вырос более чем вдвое после избрания Трампа, так как инвесторы надеются на ослабление регулирования в этой сфере при новом президенте. В августе Tesla и Маск выиграли дело о предполагаемом обмане инвесторов, связанном с Dogecoin, что также усилило его позиции.

Рамасвами, сооснователь фармацевтической компании и автор бестселлера «Woke, Inc.», также приветствовал назначение, заявив, что это позволит ему отказаться от планов занять вакантное место в Сенате.