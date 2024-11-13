ТУРЦИЯ
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Глава Минобороны Турции сделал важные заявления
Министр обороны Турции Яшар Гюлер дал интервью местному телеканалу, где высказался об угрозах со стороны Израиля, риске мировой войны и новых военных закупках
Глава Минобороны Турции сделал важные заявления
Яшар Гюлер / Фото: AA / Others
13 ноября 2024 г.

Министр обороны Турции Яшар Гюлер выступил с серией важных заявлений в эфире телеканала TV100. Глава Минобороны подтвердил реальность угрозы со стороны Израиля. «Разве бы президент говорил об этом, если бы не видел такой опасности? Конечно, он [Израиль] может напасть», — заявил министр.

Также Гюлер рассказал о существующем риске начала третьей мировой войны. «Она [война] может начаться в любой момент. Конечно, мы этого не хотим. Но мы должны быть готовы ко всему», — сказал министр.

Комментируя недавнее нападение на оборонное предприятие TUSAŞ, министр назвал время атаки «знаменательным», подчеркнув, что целью была национальная оборонная промышленность. По его словам, именно турецкие беспилотники вызывают наибольшее раздражение у противников страны.

Гюлер также рассказал о продолжающейся работе над системой противовоздушной обороны «стальной купол» и закупках новых истребителей. «Мы хотим приобрести 40 F-16 Viper, контракты уже подписаны. После этого мы получим еще 40 Eurofighter Typhoon», — сообщил министр.

Касательно выборов в США Гюлер отметил: «Трамп во время своего президентства трижды отдавал приказ о выводе войск из Сирии. Я считаю, что он будет настойчиво добиваться этого и может вывести американские войска из региона».

По вопросу борьбы с терроризмом министр подчеркнул, что Турция нанесла серьезный урон террористической организации PYD в Сирии и отомстила за погибших при нападении на TUSAŞ.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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