В США федеральный суд присяжных признал частную военную компанию CACI International ответственной за участие в пытках в тюрьме Абу-Грейб под Багдадом во время войны в Ираке. Решение обязало ЧВК выплатить 42 млн долларов в качестве компенсации, сообщает Reuters.

Вердикт присяжных признал CACI International ответственной за пытки иракцев в тюрьме в 2003-2004 годах и обязал ее выплатить каждому из трех истцов по 14 млн долларов в качестве компенсации, говорится в заявлении Центра конституционных прав, который представлял интересы истцов.

Вердикт, вынесенный во вторник, стал первым случаем, когда гражданский подрядчик был привлечен к юридической ответственности за пытки в тюрьме.

Пытки заключенных, содержавшихся в тюрьме американскими войсками во время войны в Ираке, стали скандалом во время правления президента Джорджа Буша-младшего после того, как в 2004 году появились фотографии, свидетельствующие о преступлениях.

На фотографиях было видно, как американские военнослужащие улыбаются, смеются и поднимают большие пальцы вверх, когда заключенных заставляют принимать унизительные позы, включая пирамиду из обнаженных людей. По словам заключенных, они подвергались физическому и сексуальному насилию, электрошоку и имитации казни.

Сотрудники ЧВК работали в тюрьме в качестве дознавателей по контракту с правительством США.

В самой компании отрицают, что ее сотрудники применяли пытки, и заявили, что будут обжаловать вердикт.

Трое иракских истцов - Сухаил Аль-Шимари, Салах Аль-Эджаили и Асад Аль-Зубае - заявили, что дознаватели CACI давали указания военным «смягчить» заключенных перед допросом, что приводило к злоупотреблениям на территории учреждения.

Представитель CACI заявил, что компания была «несправедливо подвергнута долгосрочной негативной связи с неудачными и безрассудными действиями группы военных полицейских в тюрьме Абу-Грейб в 2003-2004 годах». Вторжение США в Ирак, последовавшее за ложными утверждениями о наличии у Ирака оружия массового поражения и приведшее к гибели сотен тысяч людей, вызвало широкое осуждение во всем мире.