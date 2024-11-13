Избранный президент США Дональд Трамп объявил о назначении бывшего губернатора Арканзаса Майка Хакаби на пост посла США в Израиле. «Майк был отличным государственным служащим, губернатором и религиозным лидером на протяжении многих лет. Он любит Израиль и израильский народ, и они отвечают ему взаимностью. Майк будет неустанно работать над достижением мира на Ближнем Востоке!» — заявил Трамп.

Назначение вызвало противоречивую реакцию из-за ранее высказанных Хакаби позиций по палестинскому вопросу. В 2008 году во время своей президентской кампании он утверждал: «На самом деле нет такого понятия — мне нужно быть осторожным, говоря это, потому что люди действительно расстроятся — нет такого понятия, как палестинец».

По данным CNN, в видеозаписи предвыборного выступления 2015 года Хакаби предлагал создать палестинское государство за пределами израильских границ — в Египте, Сирии или Иордании. «Если посмотреть на карту и сравнить, сколько земли у Израиля и сколько у арабских государств, там достаточно территории», — заявлял он.

В интервью израильскому телевидению в 2015 году Хакаби также назвал решение о создании двух государств «иррациональным и недееспособным».

Назначение Хакаби происходит в критический момент для палестинской государственности. Ситуация резко обострилась после вторжения Израиля в сектор Газа в октябре 2023 года. По данным палестинского Министерства здравоохранения, на Западном берегу израильскими военными убито не менее 780 палестинцев и более 6300 ранено. Участились нападения израильских поселенцев на палестинских фермеров, особенно в сезон сбора оливок.

По данным израильских источников, более 720 тыс. незаконных поселенцев проживают в поселениях на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме. В июле 2023 года Международный суд ООН признал многолетнюю оккупацию палестинских территорий «незаконной» и потребовал эвакуации всех существующих поселений.

В самом секторе Газа, находящемся под полной военной блокадой с 27 октября 2023 года, по данным палестинских властей, погибло около 43700 человек, преимущественно женщин и детей, более 103000 ранены. Несмотря на резолюцию Совета Безопасности ООН, требующую немедленного прекращения огня, военные действия продолжаются. В настоящее время Израиль также является объектом разбирательства в Международном суде ООН по обвинению в геноциде в секторе Газа.