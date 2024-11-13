США поставили Киеву 83% боеприпасов, 67% систем противовоздушной обороны и 60% средств огневой мощи, обещанных в апреле текущего года Конгрессом. Об этом 12 ноября сообщил пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер.

Ключевые поставки включали тысячи артиллерийских снарядов, бронетехнику и зенитные ракеты в рамках срочных усилий по укреплению обороны Украины.

«Мы поставили значительный процент критически важных боеприпасов, включая 155-мм артиллерийские снаряды, ракеты HIMARS и системы Patriot», — заявил Райдер, добавив, что в Украину направляется ремонтопригодное оборудование.

Представитель Пентагона также сообщил, что на помощь Киеву дополнительно выделено более $9 млрд, которые разделены между накопленными активами и новыми заказами. «Мы спешим с оказанием помощи», — заверил Райдер.

По его словам, США могут быстро развернуть ресурсы из своих запасов, чтобы успеть снабдить Украину оружием до начала президентского срока Дональда Трампа. Республиканец ранее обещал урезать финансовую и военную помощь Украине. Кроме того, Трамп заявил, что сможет за 24 часа положить конец конфликту Москвы и Киева, усадив обе стороны за стол переговоров.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, убежденный сторонник переговоров с Россией, 12 ноября предупредил, что Европа не может поддерживать оборону Украины без помощи США. Ранее венгерский лидер не раз блокировал поставки помощи Киеву, но каждый раз сдавался под давлением остальных лидеров ЕС. Теперь же Орбан, известный своей дружбой с Трампом, может продавить европейское сокращение помощи украинцам.

Между тем с приближением зимы Украина сталкивается с дополнительной угрозой атак на энергетическую инфраструктуру: в стране не осталось ни одной неповрежденной ТЭЦ. Это вызывает опасения, что Киев будет вынужден импортировать электроэнергию у своих соседей, как это уже было во время обстрелов весной и осенью прошлого года.